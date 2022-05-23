Gülşen ateşten elbisesini giydi

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün İzmirli hayranlarıyla buluştu. Sahne kıyafetleri sürekli eleştirilen ünlü şarkıcı, yine transpan bir elbise giydi.

Giydiği elbiseye isim veren Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise'nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek.” açıklamasını ekledi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Gülşen'in iddialı konser kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise yine ikiye bölündü. Kimi Gülşen'in kıyafetini iç çamaşırına benzetti kimi ise "Çok yakışmış" ifadelerini kullandı.

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