Gökçe Bahadır hakkında şok iddia!

7 aydır aşk yaşadığı Emir Ersoy ile bir hafta önce nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddianın kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan Ersoy, "Gökçe hamile değil" dedi.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, 14 Şubat'ta 7 aydır birlikte olduğu Emir Ersoy'dan evlilik teklifi aldı. Düğün hazırlıkları hızlandıran çift, 25 Şubat'ta Alaçatı'da evlendi. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlenen Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADI

Gökçe Bahadır'ın hamileliğinden dolayı çiftin apar topar nikah masasına oturduğu ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına Emir Ersoy'dan cevap geldi. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan müzisyen Ersoy, "Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil" dedi.

GÖKÇE BAHADIR ÇOCUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.

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