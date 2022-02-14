Fatma Girik'in hesabından 2 milyon lira çekildi kardeşi davacı oldu
Fatma Girik'in hesabından 2 milyon lira çekildi. Kardeşi Günay Girik yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve hemen hemen 6 ay önce tedavi olmak üzere İstanbul'a gelen Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak'ta sabah sularında tedavi olduğu özel hastanede vefat etti.
KORONAVİRÜSE BAĞLI ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ
Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
MİRASINI YEĞENİNE BIRAKTI
Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.
FATMA GİRİK'İN HESABINDAN 2 MİLYON LİRA ÇEKTİ
Kardeşi Günay Girik ise ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen Fatma Girik'in hesabından 2 milyon TL para çekildiğini açıkladı.
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