Ebru Gündeş yazın da servet kazanacak
Ebru Gündeş ile Sibel Can, yaz sezonu için bir otelle anlaştı. İki ünlü şarkıcı otelden 10'ar milyon alacak.
Türkiye'nin en çok kazanan kadın solistleri Ebru Gündeş ile Sibel Can'ın yaz planı hazır. İki ünlü şarkıcı, yaz sezonu boyunca Antalya'daki bir otelde sahne almak için el sıkıştı.
Sibel yazı doldurdu
Sibel Can, 3 Mayıs'ta başlayacağı konserler serisine Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta devam edip seriyi 23 Eylül'deki konseriyle noktalayacak.
16 Eylül'de eve dönüş
Ebru Gündeş ise konser maratonuna 1 Temmuz'da start verecek. Tıpkı Can gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül'ün belirli günlerinde otelde sahne alacak olan Ebru Gündeş, 16 Eylül'de oteldeki son sahnesini yapacak.
10'ar milyon TL kazanacaklar
İddiaya göre; Antalya'da toplam 10 konser verecek olan Sibel Can ile yine aynı otelde toplam 8 konsere imza atacak olan Ebru Gündeş'in cebine 10'ar milyon TL girecek.
En çok parayı Ebru alır
Yani Sibel Can tek bir konserinden 1 milyon TL; Gündeş ise 1 milyon 250 bin TL kazanmış olacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Denizlispor
|31
|39
|12. Gençlerbirliği
|31
|39
|13. Keçiörengücü
|31
|38
|14. Altınordu
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21