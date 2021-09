Candie Swanpoel kimdir? Dünyaca ünlü güzelin kazancı dudak uçuklatıyor!

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal ilinin Mooi River kasabasında dünyaya gelen Candice Swanepoel, 15 yaşındayken Durban’daki bir bitpazarında keşfedildi.16 yaşına geldiğinde bir günlük çalışmadan 5.000 euro kazanır oldu.

Candice Swanepoel Paylaşımlarıyla Servet Kazanıyor

Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından ciddi gelir elde ediyor. Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.



Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.

