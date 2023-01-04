Berdan Mardini, Survivor için hazır

2023 yılı Survivor yarışmasının tanıtım çekimleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu seneki Survivor'a dikkat çeken ünlüler katılacak.

Acun Ilıca'nın bu seneki Survivor'ın çok farklı olduğunu ve kadroları açıklamasının ardından gözler yarışmacılara çevrildi.

Survivor'ın en çok konuşulan ünlü yarışmacısı Berdan Mardini oldu. Sosyal medya hesabından yarışmaya giderken yaptığı ilginç tarzın fotoğrafını paylaştı. Mardini'nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.