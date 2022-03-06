Amerika'ya tatil için giden Demet Akalın isyan etti
Amerika'da tatil yapan Demet Akalın orada bulunan bir hastanenin acilinde 12 bin dolara serum taktırdı. Demet Akalın serum fiyatlarının bu kadar pahalı olmasına isyan etti.
Bir süredir Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, rahatsızlanınca acile giderek serum taktırdı. Bir serum için 12 bin dolar veren Akalın, Amerika'daki sistemi eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlara teşekkür etti.
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Farklı eyaletleri gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.
"SERUM TAKTIRMAK 12 BİN DOLAR"
Amerika'da acile giderek serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete isyan etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli" ifadelerini kullandı.
Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti
TATİL POZLARINI PAYLAŞTI
Instagram'da 9,8 milyon takipçisi bulunan Demet Akalın, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şarkıcı, tatilinden kareleri de sık sık Instagram hesabından yayınladı.
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|27
|43
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|27
|42
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|27
|39
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|27
|38
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|27
|36
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|28
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|27
|34
|14. Kasımpaşa
|28
|32
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|28
|32
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|27
|32
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|27
|18. Altay
|27
|25
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|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|26
|52
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|27
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|27
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|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
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|39
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|34
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|26
|34
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|26
|33
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|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
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|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
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|26
|53
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|45
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|45
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|40
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|33
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|33
|12. Leicester City
|25
|33
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|27
|33
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|26
|28
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|28
|27
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|27
|23
|17. Everton
|24
|22
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|26
|21
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|26
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