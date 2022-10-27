Aleyna Tilki yeni klibi için gün sayıyor

Son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinin arasında yer alan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MAGAZİN 27.10.2022, 10:37
Aleyna Tilki yeni klibi için gün sayıyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketi ve paylaşımıyla gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki'nin, 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.

Müjdeyi verdi
Şimdilerde klip hazırlığı yapan Tilki, yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

28 Ekim'de yayınlanacak olan yeni klibinden bir kareyi paylaşan Aleyna Tilki, "Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım ‘Tanırım İntiharı’ 5 gün sonra yayında." notunu düştü.

Hemşire oldu
Hemşeri kıyafeti ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin pozuna adeta yorum yağdı.

Şarkıcı, hikaye bölümünde paylaştığı bir diğer fotoğra ise "Klip çekimi boyunca ağladım. Çok üzücü bir şarkı yaptım galiba." sözlerini ekledi.

Yorumlar (0)
14
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9