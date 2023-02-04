Aleyna Tilki, turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı
Adı sık sık magazin gündeminde yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin son paylaşımı yandan kalma.
Uzun süredir ses tellerinden rahatsız olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yakında sahnelere döneceğini müjdelemişti. Her yaptığı ve her söylediğiyle gündem olmayı başaran Aleyna Tilki durmuyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımını yazdan kalan kareleriyle yaptı.
Yeşil bikinisiyle verdiği pozları paylaşan Tilki, fotoğraflarına şu notu yazdı:
"Her ağaca tırmananlar"
“Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler”
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