Aleyna Tilki, turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı

Uzun süredir ses tellerinden rahatsız olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yakında sahnelere döneceğini müjdelemişti. Her yaptığı ve her söylediğiyle gündem olmayı başaran Aleyna Tilki durmuyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımını yazdan kalan kareleriyle yaptı.

Yeşil bikinisiyle verdiği pozları paylaşan Tilki, fotoğraflarına şu notu yazdı:

"Her ağaca tırmananlar"

“Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler”

Ensonhaber