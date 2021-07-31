Aleyna Tilki son hareketiyle milyonların takdirini kazandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir, Türkiye'nin gündemine oturdu...

Şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Akdemir için anlamlı bir harekette bulundu.

HATIRA ORMANI YAPTIRACAK

Ülkenin birçok yerinde başlayan yangınlar nedeniyle yeni çıkardığı ''Sır'' şarkısının klibini erteleyen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan genç şarkıcı, ''Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin.'' ifadelerini kullandı.