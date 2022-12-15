Aleyna Tilki'nin ses telleri yırtıldı

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ses tellerinin yırtıldığını açıkladı.

MAGAZİN 15.12.2022, 13:04 15.12.2022, 13:14
Aleyna Tilki'nin ses telleri yırtıldı

Genç popçu Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

"Yılbaşını evde geçireceğiz"

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyu ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 22 yaşındaki popçu, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle yayınlayarak bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıkladı.

"SES TELLERİM YIRTILMIŞ"

Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı.

"DÖVME YAPTIRMAYA ÇALIŞANDA SUÇ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 500 TL karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yazdıran bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun hatırlatılması üzerine Tilki, "Çok tatlı ama çocuk aşırı ufak. Dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Üzüldüm onun adına. Çok tatlıydı aslında. Çocuk o sonuçta. Dövme yaptırmaya çalışanda suç var. Bu da bir çocuk istismarı sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DAHA UFAĞIM"

Muhabirlerin, "Sizin dövmeye bakış açınız nedir?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma 'Yavrum', 'Çocuğum' diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden" şeklinde konuşmuştu.

"İLİŞKİM YOK"

Aleyna Tilki'nin ses telleri yırtıldı! - Magazin haberleri

Tilki, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" demişti.

EnsonHaber

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