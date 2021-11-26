Ajda Pekkan'ın yeni albümü

Super Star yeni klip çekti sevenlerini şaşkına çeviren klip uzay temalı oldu. Ajda Pekkan zaman yolculuğuna çıktı. Super star yeni klibiyle gündem oldu. Peki yeni klibi nasıl bir klip?

Ajda Pekkan'ın yeni klibi nasıl?

Ajda Pekkan, Ajda albümünün çıkış şarkısı olan Bi Tık’a klip çekti.

Sanatçı, bu çalışmada zaman yolculuğuna çıktı.

Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi.