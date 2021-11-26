Ajda Pekkan'ın yeni albümü
Super Star yeni klip çekti sevenlerini şaşkına çeviren klip uzay temalı oldu. Ajda Pekkan zaman yolculuğuna çıktı. Super star yeni klibiyle gündem oldu. Peki yeni klibi nasıl bir klip?
Super Star yeni klip çekti sevenlerini şaşkına çeviren klip uzay temalı oldu. Ajda Pekkan zaman yolculuğuna çıktı. Super star yeni klibiyle gündem oldu. Peki yeni klibi nasıl bir klip?
Ajda Pekkan'ın yeni klibi nasıl?
Ajda Pekkan, Ajda albümünün çıkış şarkısı olan Bi Tık’a klip çekti.
Sanatçı, bu çalışmada zaman yolculuğuna çıktı.
Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|14
|32
|2. Hekimoğlu Trabzon
|14
|32
|3. Sivas Belediyespor
|14
|30
|4. Çorum FK
|14
|27
|5. Bodrumspor
|14
|26
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|14
|25
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|14
|24
|8. Ankaraspor
|14
|22
|9. Afjet Afyonspor
|14
|22
|10. Somaspor
|14
|22
|11. Serik Belediyespor
|14
|20
|12. Etimesgut Belediyespor
|14
|19
|13. İnegölspor
|14
|18
|14. Diyarbekirspor
|14
|15
|15. Turgutluspor
|14
|14
|16. Sarıyer
|14
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|14
|11
|18. Adıyaman FK
|14
|7
|19. Niğde Anadolu FK
|14
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|14
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6