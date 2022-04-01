Ajda Pekkan için kamp zamanı
Sahnelere kısa bir ara veren Ajda Pekkan, Bodrum'da kampa girecek.
76 yaşındaki ünlü oyuncu Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı.
Pekkan, bu defa kahve tonlarında iki parça saten bir kombin tercih etti. Süperstar'ın İstanbul'daki konserinden sonra sahnelere bir süre ara vereceği öğrenildi.
KAMP BAŞLIYOR
Yılbaşından beri dur durak bilmeden konser veren Süperstar, önümüzdeki hafta Bodrum’a gidiyor.
Villası tadilatta olduğu için 1 ay boyunca otelde kalacak, yaz konserleri için kampa girecek.
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|30
|47
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|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
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|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
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|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
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|35
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|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
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|47
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|28
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|27
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|35
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|28
|35
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|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
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|28
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|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
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|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
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|29
|36
|10. Leicester City
|27
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|29
|35
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|34
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|29
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|30
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