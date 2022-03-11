47 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktı!

Kendisinden 9 yaş küçük olan eski oyuncu Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde kendini spora veren Altuğ yogaya başladı.

Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızına "Helal olsun" yorumları yağdı.

Altuğ bir grup arkadaşıyla şu sıralar spor kampında vakit geçiriyor.