Giresun, fındık üretiminin merkezlerinden biridir. Bölgenin iklim ve toprak koşulları, fındığın benzersiz tadını ve kalitesini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, yüksek rakımlı ve nemli arazilerde yetişen Giresun fındıkları, diğer bölgelerdeki fındıklara kıyasla daha yağlı ve daha aromalıdır.

Levant Kalite fındıklar ise, Giresun dışındaki alanlarda üretilen ürünleri tanımlamak için kullanılan ortak bir isimdir. Bu fındıklar, Giresun fındıklarının sahip olduğu eşsiz lezzet ve kalite özelliklerini taşımamaktadır. Bununla birlikte, Levant Kalite fındıklar da tüketiciler tarafından tercih edilmekte ve önemli bir pazar payına sahip olmaktadır.

Coğrafi işaretleme, fındık gibi bölgeye özgü ürünlerin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir araçtır. Giresun fındığı, 2017 yılında coğrafi işaret tescili almıştır. Bu sayede, Giresun bölgesinde yetişen fındıkların özgün özelliklerinin korunması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, Giresun fındığı Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olup, dünyaca ünlü lezzetiyle öne çıkmaktadır. Diğer bölgelerde üretilen Levant Kalite fındıklar ise, Giresun fındıklarının sahip olduğu eşsiz özellikleri taşımamakla birlikte, tüketiciler tarafından talep edilmektedir. Coğrafi işaretleme, bölgeye özgü ürünlerin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir rol oynamaktadır.