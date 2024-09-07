Tüm yurt geneli İçin Sağanak Yağış Alarmı



Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu hava koşulları, İstanbul'un her köşesinde etkisini gösterecek.

Kuzey ve İç Bölgelerde Karışık Hava

Yazın sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde hava durumu karışık. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri, Osmaniye, Çankırı, Hatay'ın kıyı şeridi, Ankara'nın kuzey bölgeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Diğer Bölgelerde Açık Hava Hakim

Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise genellikle az bulutlu ve açık hava koşulları söz konusu olacak. Ancak Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıkta Önemli Değişiklik Yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerinden esecek, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette olacak.

Dikkatli Olun: Kuvvetli Yağışlar ve Rüzgarlar

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiriyor. Yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarlar da unutulmamalı.