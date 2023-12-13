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Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili olur. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.