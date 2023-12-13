Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Öte yandan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili olur. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

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