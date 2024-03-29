WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Telefon olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Telefon Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Telefon kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Telefon ne demek?

Türkçe'si Telefon olan kelime Kürtçe'de Telefon anlamına geliyor. Her iki dilde de Telefon'un yazımı ve okunuşu aynıdır.

Türkçesi Telefon veya arkadaş olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Telefon" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Telefon ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Kadının telefonu üzerine büyükelçi beni karşılamaya geldi ve bana o dilde selam verdi. = Sekreterê ji wî re telefon kir, û ew jî derket û bi zimanê xwe silav da min.

Telefonu aralıksız çaldırdı = telefonê bêserûber lêdan

Telefonum arabada kaldı. = Telefona min di erebeyê da ma.

Çantada telefon var. = Di çente de telefonek heye.