Bölgede sıklıkla konuşulan ve 31 harften oluşan Kürtçe, son zamanların en çok kullanılan dili olma yolunda ilerliyor. Özellikle farklı dilleri konuşan kişiler tarafından sürekli Kürtçe kelimeler araştırılırken, WanHaber ve bazı siteler de kullanıcılarına çeviri hizmeti sağlıyor. Kürtçe anlamlı ve atasözleri sıkça merak edilirken, deyimler ve özlü sözler de bundan nasibini alıyor.

Bir insana karşı en güzel duygu ve düşünceleri yansıtan dillerden biri olan Kürtçe, ülke genelinde de yaygınlaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle ülkemizde yayın yapan resm devlet televizyonu TRT'de kürtçe kanalıyla 7-24 yayıncılık yapıyor. Dengbej programlarından çizgi filme, dizilerden maç yayınlarına kadar geniş bir bant yapısı bulunan TRT Kurdi, Türkçe ve Kürtçe arasında güzel bir gönül köprüsü kurdu.

Sizlerde sevgilinize, arkadaşınıza, ailenize Kürtçe güzel sözler söyleyebilir, duygularınızı içtenlikle ifade edebilirsiniz.

31 harften oluşan Kürtçe, atasözleri ve deyimler bakımından fevkalede zengindir. Kürtçe güzel sözler arayan vatandaşlar için en güzel sözleri derlemeye çalıştık. Sizlerde bu sayfa vasıtasıyla anlamlı sözler, deyimler, WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram paylaşımlarında bulunabilirsiniz.

Kürtçe Atasözleri ve Deyimler

Zengin bir alfabesi bulunan Kürtçe'de sözler arasında büyük bir bölümü atasözleri ve deyimler kapsamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sık, diğer bölgelerde seyrek kullanılan Kürtçe güzel sözleri sizler için hazırladık.

İşte o sözler:

Agir berda kayê xwe da ber bayê. - Samanı ateşe verdi, rüzgarın önüne geçti.

Agir xweşe lê xweli jê çêdıbe. - Ateş iyi de külü olmasa.

Aqlê sivik barê girane. - Hafif akıl ağır yüktür.

Aşê dîna bi xwe digere. - Delinin değirmeni kendi kendine çalışır.

Av bi bêjingê nayê civandin. - Elekle su toplanmaz.

Ava da ser serî; çi bostek çi çar tilî. - Başı aşan su; ha bir karış olmuş, ha dört parmak.

Ba ji tehtê çi dibe? - Yel kayadan ne götürür?

Ban qul be, binban şil e. - Dam delikse damdibi ıslaktır.

Bar neyê ber kerê, wê ker were ber bar. - Yük eşeğe gelmiyorsa eşek yüke gider.

Baran ser bahrê dibare. - Yağmur denizin üzerine yağar.

Barek gû di nava wîde disekinê, lê gotinek nasekine. - İçinde bir eşek yükü (barek=bir at, eşek yükü) bok duruyor ama bir laf durmuyor.

Bedewê çav kil kir, dilê xortan tev kul kir. - Güzel gözlerine sürme çekti, gençlerin gönlünü yakıp geçti.

Behr bi devê kûçika heram nabe. - Deniz itin ağzıyla haram olmaz.

Bela tên serê mêra. - Belâ yiğidin başına gelir.

Berxê xelkê ji meriv re nabin beran. - Başkasının kuzusu bize koç olmaz.

Bext nadim bi text. - Bahtı tahta değişmem.

Bexte romê nine.Bexte romê tinne

Bê derpê bigere, stûyê xwe li ber zalim xwar neke.- Donsuz dolaş fakat boynunu zalimlerin önünde eğme.

Bi desta berda bi linga bidû gerya. - Elleriyle bırakıp, ayağı ile ardına düştü.

Bi dinyê bişêwire, bi aqlê xwe bike. - Dünyaya danış, aklına göre yap.

Bi pirsê mirov diçe mala xwedê. - Sorma ile insan Tanrı'nın evine kadar gider.

Bi xweziya dest nagije baqê keziya. - Keşke ile eller saç örgüsü demetine yetişmez.

Bi dinyê bişêwir bi aqlê xwe bik. - Dünyaya danış, aklına göre yap.

Çavê derîgirtîya, li yê derivekirya ye. - Kapısı kapalı olanın gözü kapısı açık olandadır.

Çela ku morev ji hewalê xwe re bi kohle rojekî bi xwe dikevê. - Arkadaşına kazdığın kuyuya bir gün kendin düşersin.

Çêlîkê mara, bê jahr nabin. - Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz.

Çavê li derîya, xwelî li seriya. - Dıșarıdan yardım umanın vay haline.

Çira ji koran re, def ji keran re bêfêde ye. - Çıranın köre, davulun sağıra yararı yoktur.

Çû dermanê mîzê, gû lê esirî. - Sidik ilacına gitti kabız oldu.

Digo mirî miriyê min e ez zanim çi gorî gore. - Ölü benim ölüm. Ne olduğunu ben bilirim.

Dara xweziya şin nabe. - Keşkenin ağacı yeşermez.

Darê ji binî nebır. - Ağacı kökünden kesme.

Dema mirov got "heq" çem disekine, av diçike. - İnsan "hak" dediği zaman; ırmak durur, su kesilir.

Derew dijminê Xwedê ye - Yalan Allah'ın düşmanıdır.

Derdê dilekî, jî barê deh mîlan girantir e. - Gönüldeki bir dert sırtladığın on yükten ağırdır.

Derdê feqîran nan e, derdê axa, kêf û dîlan e. - Fakirler ekmek derdindeler, Ağa ise; keyif ve şenlik derdindedir.

Neçe Muhtace Behnateme - Gitme Kokuna Muhtacım

Te Hinki Hezmıkıribe Neçe Rıhemin - Birazcık Sevdiysen Beni, Gitme Ruhum!

Her deri te dibinim ruete naça jiber çavemin - Her yerde seni görüyorum yüzün gitmiyor gözlerimden

Li ber eşkate zuwabum - Aşkından kurudum

Gelek evîndar şewitîn Ji wan neçêtir im yarê Ji xweliya vê laşê min Gorîna min çêkin yarê. - Bir çok aşık yandı. Onlardan beterim yarim. Bu bedenimin külleriyle Kabrimi yapın yarim.

Hezkirina hêviyê wekî ku ji dengê cîhanê yê herî xweş mirov strana guhdar bike. : Umudu sevmek dünyanın en güzel sesinden şarkı dinlemektir.

Tu cehnemê nebini buhust bi te xwes nabe. Cehennemi görmezsen cennet sana tatlı olmaz.

Dikim nakim te ji bîr nakim oy canê Destê`m nîne ji te hez dikim oy canê Gunhê`m nîne, dil te dîr e oy canê. Ne yapsam ne etsen seni unutamam oy canım, Elimde değil seni seviyorum oy canım, Günahım yok, gönül seni ister.

Min dixwast bêjim hevalê Ji te hez dikim delalê Tu rêwiya wek xezalê Dil bi xwe re bir çû. Sevgilim demek isterdim, Seni seviyorum biriciğim demek... Yolcu ceylanlar gibi, Yüreğimi alıp ta götürdün..

Roj bi roj dihelim heval.. Tu pe nizani ! Ciger dikelin bi eşgirani heval. Doxtor hekim derman nedin. Ji derde min re tu dermani! Ji kula min tu derman i..! Gün be gün eriyorum hayat arkadaşım. Sen bilmezsin! Büyük sancılarla cigerim yanar hayat arkadaşım. Doktor ve hekimler çare bulamadılar. Derdime çare sensin! Yarama çare sensin!

Yaramın ez te wek dina hezdıkım u eze te hetta mırınê hezbıkım. Tû her tıştê mınî. - Yarim seni deliler gibi seviyorum ve ölüme kadar seveceğim. Sen benim her şeyimsin.

Mina Stêrke Ezmana Jî Ber Çawêmin Wendabû.. Gökteki Yıldız Gibi Gözlerimin Önünden Kayboldu..

Baweki 40 Ewladi Hudikir, 40 Ewladı Baweki Hudinekır.. Bir Baba 40 Evlada Bakar 40 Evlat Bir Babaya Bakmaz..

Ma Gelo Tu Zane Dileminde Ki Heye = Acaba Benim Gönlümdeki Kişiyi Biliyor musun ?

Wexta Tu Bawer Nakî, Ez Bi Devê Xwe Dibêjim, Ez Te Hezdıkım. Wê Çaxê Li Çavê Min Mêze Bikî û Bixwine Ew Te Hez Dıke Bawer Bıke. Sen Ne Zaman Bana İnanmazsan Ben Kendi Ağzımla Diyorum Seni Seviyorum. Sen Ne Zaman Gözlerime Baksan Oku O Seni Çok Seviyor İnan.

Beriya Behnateyi Cennetkir = Cennet Kokunu Özledim

Kürtçe aşk sözleri - Kürtçe sevgiliye sözler

Tu guli ez bülbüle temme teme. – Sen gülsün ben bülbülün.

Dilete Wek Şuri Gelek Çuyi Kuri – Aşkın Kılıç Gibi En Derine İndi

Wer Neçe Delalamın – Gel, Gitme Değerlim

Neçe Muhtace Behnateme – Gitme Kokuna Muhtacım

Beriya Behnateyi Cennetkir – Cennet Kokunu Özledim

Ma Gelo Tu Zane Dileminde Ki Heye – Acaba Benim Gönlümdeki Kişiyi Biliyor musun ?

Laşemi Direale Go Ti Tinebe – Vücudum Titriyor Sen Olmayınca

Neynokete Beşe Eze Bimrim – Tırnağına Zarar Gelse Ben Ölürüm

Jiyanamın – Hayatım

Dilete Wek Şuri Gelek Çuyi Kuri – Aşkın Kılıç Gibi En Derine İndi

Şahiya dilemin – Kalbimin dermanı

Dilemin ketiiyete – Gönlüm sana kaydı

Li ber eşkate zuwabum – Aşkından kurudum

Dilimin Bi Kuli xemme – Gönlüm yarali ve kederli

Dil Şikesti = Kırık Kalp

Lingemi Hereji Durite Dilemin Cemteye – Ayaklarım Senden Uzağa Gitsede Kalbim Hep Seninle

Mina Stêrke Ezmana Jî Ber Çawêmin Wendabû – Gökteki Yıldız Gibi Gözlerimin Önünden Kayboldu.

Zanibim Mirin Heye Taliye Disa Eze Jite Hezbikim – Sonunda Ölüm Olacağını Bilsem Yine Severim Seni

Eger Tu Yaminbi Kes Nikare Rajiye Ji Destemin – Eğer Sen Benimsen Kimse Alamaz Elimden

Derdê dilekî ji barê deh milan girantir e – Bir gönül derdi omuzdan 10 yükten daha ağırdır.

Go Ti Beje Dev Jiimin Berde Mirin Xweşti Ji Wi Hali – Beni Bırak Dersen Ölüm İyidir Bu Halden

Tu Kederamini – Kederimsin

Laşemi Te Digeri – Bedenim Seni Arıyor

Xude Te Jiminre Bihele Xezalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Ceylanım

Mina Stêrke Ezmana Jî Ber Çawêmin Wendabû – Gökteki Yıldız Gibi Gözlerimin Önünden Kayboldu.

Kaderamın – Kaderim

Ez te pir hezdikim. – Seni seviyorum.

Lı bendate ez heliyam – Seni beklemekten eridim

Çavreşa min nav û cergêm tev bi xwîn e. – Karagözlüm, içim, ciğerlerim kanar.

Ji eşkate ez dinbum. – Senin aşkından deliye döndüm.

Rehniya Çawemin – Gözümün Nuru

Hesretamın – Hasretim

Rukenamın – Gülen Yüzlüm

Diljin – Yaşayan Gönlüm

Min beriya te kiriye – Seni özledim

Tu parçaki jimini – Sen benden bir parçasın

Ez wek dina heztedikim. – Seni deliler gibi seviyorum.

Tu sebeba sekinandınamini – Sen durgunluğumun sebebisin.

Şahiya dilemin. – Kalbimin dermanı.

Rojinamın – Doğan Güneşim

Çawemi ijte pev keski nabine – Gözlerim senden Başkasını Görmüyor.

Xude Te Jiminre Bihele Delalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Değerlim

Xude Te Jiminre Bihele Xezalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Ceylanım

Te Hinki Hezmıkıribe Neçe Rıhemin – Birazcık Sevdiysen Beni Gitme Ruhum

Doxtor Derman Nizane Tuyi Çaramın – Doktor Derman Bilmiyor Sensin çarem

Pir dixwazım tû yamın bi – Çok isterim benim olmanı

Ez Wek Dina Heztedikim – Seni Deliler Gibi Seviyorum

Eger Tu Yaminbi Kes Nikare Rajiye Ji Destemin – Eğer Sen Benimsen Kimse Alamaz Elimden

Dikim nakim te ji bîr nakim oy canê Destê`m nîne ji te hez dikim oy canê Gunhê`m nîne, dil te dîr e oy canê. Ne yapsam ne etsen seni unutamam oy canım, Elimde değil seni seviyorum oy canım, Günahım yok, gönül seni ister.

Tu Her Hebi Jiyanamın – Sen hep ol hayatım

Tu damaremidi xunamıni – Sen damarımdaki kanımsın

Heta Taliye – Sonsuza Dek

Heta Taliye Tu Yamini – Sonsuza Dek Benimsin

Axreteji ez te bernadım – Ahirettede seni bırakmam seni