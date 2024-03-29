WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Güzel olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Güzel Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Güzel kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Güzel ne demek?

Türkçe'si Güzel olan kelime Kürtçe'de Spehî, Delal ve Xweşik anlamına geliyor.

Türkçesi Güzel olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Spehî, Delal ve Xweşik" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Güzel ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Çok güzel bir gün geçirdik. = Me rojeka pir xweş derbas kir.

Ali'nin kıyafeti daha güzeldi. = Cilûbergê Alî xweştir bû.

Güzel kızım benim! = Keça min a xweşik ya min e!