WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Dost veya arkadaş olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Dost Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Dost kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Dost ne demek?

Türkçe'si Dost olan kelime Kürtçe'de Heval anlamına geliyor.

Türkçesi Dost veya arkadaş olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Heval" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Dost ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Siz böyle bir dost musunuz? = Lê gelo tu hevalekî wisa nî?

Dostluk güzeldir. = Hevaltî xweş e.

Bu hayattaki tek dostum kardeşimdir. = Di vê jiyanê de tekane hevalê min birayê min e.

İki dost olarak yola çıkmışlardı. = Wan wek du hevalan dest pê kiribû.