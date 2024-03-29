WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçe Dehşet olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Dehşet Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Dehşet kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Dehşet ne demek?

Türkçe'si Dehşet olan kelime Kürtçe'de Tirs anlamına geliyor.

Türkçesi Dehşet olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Tirs" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Dehşet İle İlgili Örnek Cümleler

Dehşetli bir gündü. = Rojeke tirsnak bû.

Meydana gelen patlama dehşet yarattı. = Teqîna di encamê de rê li ber tirsê vekir.

Dehşet verici bir görüntü ile karşılaştı. = Rastî dîmenekî tirsnak hat.