WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Barış olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Barış Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Barış kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Barış ne demek?

Türkçe'si Barış olan kelime Kürtçe'de Aştî anlamına geliyor.

Türkçesi Barış olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Aştî" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Barış ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Kutsal Kitaptaki hangi sözler dünyanın her yerinde barış ve güvenlik olacağını gösterir? - Em ji ku dizanin ku li her derê aştî wê çêbe û emê di selametê de bin?

Barış içinde yaşamak. = Di nava aştiyê de dijîn.

Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter. = Me bav û keç dizanibû ku revên bi vî rengî bi aştiyê bi dawî dibin.

Savaştan sonra barış herkese iyi gelecek. = Aştiya piştî şer wê ji bo her kesî baş be.