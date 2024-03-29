WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Abla olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Abla Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Abla kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Abla ne demek?

Türkçe'si Abla olan kelime Kürtçe'de Xwîşk anlamına geliyor.

Türkçesi Abla olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Xwîşk" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Güzel ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Küçük çocuk ablasının elimden tutuyordu. = Zarokê biçûk destê xwîşka xwe digirt.

İki tane ablam var. = Du xwişkên min ên mezin hene.

Buraya ablamla geldim. = Ez bi xwişka xwe ra hatim vir.