Akdamar Adası'nda çok dilli konser

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen konser için vatandaşlar teknelerle adaya geldi.

Akdamar Kilisesi önünde Antakya Medeniyetler Korosunun Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, Ermenice İngilizce, İbranice ezgiler seslendirildiği konser, beğeni topladı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sanat dalları içinde insanı en çok etkileyen, iyileştiren ve güzelleştirenin müzik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmanın, dayanışmanın çok yüksek olduğu, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, doğulusu, batılısı, kuzeyli ve güneylisiyle çok nitelikli, kıymetli insanların yaşadığı bir ülkedeyiz. Hep kendimi eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost idareci olarak gördüm. Amacımız her kesimden insanın hayatlarına dokunmak. Bütün ekibimizle Vanlı hemşehrilerimizin hayatına dokunacağız. Tabiri caizse kaldırmadığımız taş kalmayacak. Emek verdikçe daha çok seveceğiz. Sevdikçe de daha çok emek vereceğiz."

Kültür ve Turizm İl Müdür Erol Uslu da kentin tanıtımına katkı sağlamak için birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.

Uslu, "Çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Masmavi gölün ortasındaki adada güzel bir konser verdik. Yoğun bir ilgi var. Van'ın hoşgörüsünü buradan bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk." diye konuştu.

Etkinliğe Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer katıldı. AA