Alınan bilgilere göre, olay, Hakkari'ye bağlı Üzümcü köyünün dağlık bölgesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dağlık alana çıkan 3 kişiden biri metrelerce yükseklikten düştü. Hayatını kaybeden Erol Günay isimli gencin cenazesi AFAD ekipleri tarafından zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarla alınırken, diğer 2 kişinin de yine AFAD ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Günay'ın cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, yetkililer ise özellikle kış aylarında dağcılık faaliyetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.