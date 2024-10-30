Kış Lastiği Uygulamasının Başlangıcı

2024 kış lastiği takma tarihleri, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücüler tarafından merakla araştırılmaya başlandı; bu yıl şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Her yıl belirli tarihlerde zorunlu hale gelen bu uygulama, sürücülerin güvenliğini artırmayı ve kış koşullarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

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Kış Lastiği Kullanım Zorunluluğu

Bu uygulama, kış koşullarında güvenli seyahat için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; ancak hususi araçlar için bu zorunluluk bulunmamakta, yine de güvenlik açısından tüm araçların kış lastiği kullanması tavsiye edilmektedir.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlamakta ve yüksek güvenlik sunmaktadır.

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Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi