Kış Lastiği Uygulamasının Başlangıcı

2024 kış lastiği takma tarihleri, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücüler tarafından merakla araştırılmaya başlandı; bu yıl şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Her yıl belirli tarihlerde zorunlu hale gelen bu uygulama, sürücülerin güvenliğini artırmayı ve kış koşullarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Kış Lastiği Kullanım Zorunluluğu

Bu uygulama, kış koşullarında güvenli seyahat için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; ancak hususi araçlar için bu zorunluluk bulunmamakta, yine de güvenlik açısından tüm araçların kış lastiği kullanması tavsiye edilmektedir.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlamakta ve yüksek güvenlik sunmaktadır.