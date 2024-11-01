Soğuk Hava ile Oto Sanayide Yoğunluk Artıyor

Kışın getirdiği zorluklar göz önüne alındığında, araçların antifriz, yağ bakımları ve çeşitli kontrollerle sağlıklı bir şekilde kışa hazırlanması gerektiği vurgulanıyor.

Kışlık Bakım Ücretleri

Kışlık bakımın maliyeti ortalama 3 bin ile 4 bin lira arasında değişirken, bu bakımın ihmal edilmesi durumunda araç sahiplerini ciddi maddi kayıplara sürükleyebileceği belirtiliyor. Ustalar, kışın gelmeden gerekli bakım işlemlerinin mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizerken, basit bir bakımın yapılmaması halinde 60 bin lirayı aşan hasarların oluşabileceği konusunda uyarıyor.

İhmalin Sonuçları: 70 Bin Lira Kayıp

Oto bakım uzmanı Muhammet Atak, kışlık bakımların önemine dikkat çekerek, motor suyunun donmasının araç için yaratacağı riskleri sıralıyor; bu durum, motor bloklarının patlaması veya devridaim sisteminin arızalanmasına yol açabiliyor. Antifriz kontrollerinin ve yağ değişimlerinin zamanında yapılmaması, araçların motor ömrünü kısaltabileceği gibi, bakım masraflarını katlayarak 60-70 bin liraya kadar çıkabilecek zararlar doğurabiliyor.