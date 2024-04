Son bir yılda iki katına çıkan kırmızı et fiyatlarına bir kez daha arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) et satış fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.