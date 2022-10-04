Tuzak dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Tuzak çok yakında TV 8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

TUZAK DİZİSİ

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral olan Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Dizi çok yakında TV 8 ekranlarında başlayacak.