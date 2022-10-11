Gelinim Mutfakta Hüsniye Hanım Kimdir?

Gelinlerin ve kaynanaların birlikte katıldığı yarışma programı her hafta zorlu geçiyor. Rakiplerini geçmeye çalışan gelinlerin mücadelesi devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Hüsniye kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA

HÜSNİYE HANIM KİMDİR?

Hüsniye hanım gelinine destek olmak için programa katıldı. Zorlu geçen yarışmanın galibi olmak istediklerini söyleyen ikiliden büyük performans göstermeleri bekleniyor.