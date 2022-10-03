Gelin Evi Pelin Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona iddialı başladı. Her zaman ki gibi izlenme rekorları kıran yarışmanın yeni yarışacak olan gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte yarışmacı gelinlerden Pelin...

Kim Kimdir? 03.10.2022, 14:51 03.10.2022, 15:24
Gelin Evi Pelin Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona iddialı başladı. Her zaman ki gibi izlenme rekorları kıran yarışmanın yeni yarışacak olan gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte yarışmacı gelinlerden Pelin...

GELİN EVİ

PELİN GELİN KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Pelin aslen İstanbul'lu ve 27 yaşında. Kendine güvenen gelinimizin günü merak ediliyor. Bakalım Pelin gelin gününde neler yapacak? Düğün videoları, çeyizleri, ev sermesi ve ikramları beğenilecek mi?

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7. Fenerbahçe 7 14
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15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
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3. Sakaryaspor 7 12
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5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
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12. Göztepe 7 8
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16. Erzurumspor 5 3
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18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1