Ahmed Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2011 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Sırasıyla Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Denetmen Yardımcılığı, Vergi Denetim Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. 17 Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 26 Temmuz 2017’de 105. Dönem Mülki İdare Amiri Muğla Kaymakam Adayı olarak Mesleğe intisap etti. Konyaaltı ve Menderes İlçelerinde Refiklik stajını tamamladı. 07.11.2017 tarihli İçişleri Bakanlığı oluruyla Devrekani ilçesinde Kaymakam Vekili olarak 8 ay görev yaptı. Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara’da tamamladıktan sonra Sheffield Üniversitesinde 8 ay dil eğitimi aldı. İngiltere’de bulunduğu süre boyunca Kamu Yönetimi ve Seçim Sistemi üzerine incelemelerde bulunan Ahmed ÇELİK iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kızı vardır. Kaymakam Ahmed ÇELİK 28.10.2019 tarihi itibari ile İlçemizdeki görevine başlamıştır.