Üniversite Hastahanesi 12 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor! Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Nerede, Nasıl Yapılır?

Üniversite hastahanesi yeni yayınladığı habere göre 12 yeni güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki, yapılacak 12 güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler?

Yayınlanan yeni kamu alımı haberine göre 2’si kadın ve 10 erkek olmak üzere 12 güvenlik görevlisi bünyesinde çalışacak kamu personeli alınacaktır.

Pamukkale üniversitesi yayınladığı resmi yazıya göre 12 sürekli işçi olarak çalışacak 12 güvenlik görevlisi alınacak. Alımlar İŞKUR üzerinden olacaktır. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabileceklerdir.

Güvenlik görevlisi başvuru şartları nelerdir?

Güvenlik görevlisi adaylarının 18 yaşından büyük ve 30 gün almamış olması,

En az Ön lisana mezunu,

Silahlı yada silahsız özel güvenlik kartlarının olması,

Vardiyalı çalışmasına engel bir durumun olmaması,

Kadınlar en az 163 cm boyunda ,

Erkekler de en az 170 cm boyunda olmak,

Görevini yapmasına engel bir durumun olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

Adayların Denizli merkez ve ilçelerinde ikamet etmeleri şartı aranmaktadır.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılabilir?

Başvuru şartlarını taşıyan adayların İşkur resmi internet iş arayanlar linki üzerinden başvurularını 13 eylül 2021 ve 17 eylül 2021 e kadar gerçekleştirmeleri gerek.