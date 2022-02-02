TÜVTÜRK personel alımı ilanı TÜVTÜRK personel alımı başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. TÜVTÜRK'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Kamu Alımları 02.02.2022, 10:39
TÜVTÜRK personel alımı ilanı TÜVTÜRK personel alımı başladı mı?

Araç muayene istasyonları TÜVTÜRK, deneyimli deneyimsiz çok sayıda personel alımı yapıyor. Alınacak personeller Muğla, Kars, Samsun,  İstanbul, Tekirdağ, Ordu, Eskişehir, Muğla, Lüleburgaz, Edirne ve Diyarbakır şehirlerine yapılacaktır. İşte alınacak kadrolar ve başvuru şartları;

EGZOZ EMİSYON TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (MUĞLA)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Elektrik, Elektronik veya Kimya bölümü mezunu, Tercihen otomotiv sektöründe 1 yıl deneyim sahibi, MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, "B" sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgesine sahip, Askerlik görevini tamamlamış,

İSTASYON AMİR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI (KARS)

4 yıllık üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri, ya da 2 yıllık yüksekokul makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun, Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi, Ekip yönetme tecrübesine sahip, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, MS Office uygulamalarını kullanabilen, “B” sınıfı sürücü belgesi olan,

İSTASYON AMİR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI (SAMSUN- VEZİRKÖPRÜ)

4 yıllık üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri, ya da 2 yıllık yüksekokul makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun, Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi, Ekip yönetme tecrübesine sahip, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, MS Office uygulamalarını kullanabilen, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, tercihen Samsun Vezirköprü'de ikamet eden,

MÜŞTERİ KABUL GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI (İSTANBUL)

En az lise mezunu, Tercihen otomotiv sektöründe, Satış Sonrası Hizmetlerde benzer bir pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi, MS Office uygulamalarına hakim, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,

MÜŞTERİ KABUL GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI (TEKİRDAĞ MERKEZ)

En az lise mezunu, Tercihen otomotiv sektöründe, Satış Sonrası Hizmetler'de benzer bir pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi, MS Office uygulamalarına hakim, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (ORDU-MERKEZ)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir), MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen Ordu da ikamet eden,

İSTASYON AMİR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI (SAMSUN - ÇARŞAMBA)

4 yıllık üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri, ya da 2 yıllık yüksekokul makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun, Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi, Ekip yönetme tecrübesine sahip, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, MS Office uygulamalarını kullanabilen, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

SAHA OPERASYON İSTASYON AMİRİ / AMİR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

Üniversitelerin Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinden mezun, Otomotiv sektöründe, tercihen Satış Sonrası Hizmetler'de en az 3 yıl deneyim sahibi, Kalite sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi, MS Office uygulamalarına hakim, Ekip yönetimi konusunda deneyimli,

Tüm Türkiye’de bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında belirli süreler geçici olarak görev yapabilecek, Disiplinli, sorumluluk sahibi ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, Seyahat engeli olmayan, Tercihen Ağır vasıta sürücü belgesi olan, B sınıfı sürücü belgesi olan,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (ESKİŞEHİR)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir)

MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen Eskişehir'de ikamet eden,

MÜŞTERİ KABUL GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI (MUĞLA-BODRUM)

En az lise mezunu, Tercihen otomotiv sektöründe, Satış Sonrası Hizmetler'de benzer bir pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi, MS Office uygulamalarına hakim, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (MUĞLA BODRUM)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv veya Tesviye Bölümü Mezunu, MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen Muğla Bodrum'da ikamet eden,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (İSTANBUL)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir). MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen İstanbul'da ikamet eden,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (LÜLEBURGAZ)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir). MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, Ağır vasıta (''C, D” )sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen Lüleburgaz'da ikamet eden,

YENİ MEZUN - ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (İSTANBUL)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir). MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen İstanbul'da ikamet eden,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (EDİRNE UZUNKÖPRÜ)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir) . MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Tercihen Edirne'de ikamet eden,

ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI (MUĞLA MERKEZ)

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv veya Tesviye Bölümü Mezunu, MS Office uygulamalarını kullanabilen, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip, Askerlik görevini tamamlamış, Tercihen Muğla Merkez'de ikamet eden,

İSTASYON AMİR YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI (TEKİRDAĞ)

Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri ya da 2 yıllık yüksekokul makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun,

Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi, Ekip yönetme tecrübesine sahip, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, MS Office uygulamalarını kullanabilen, “B” sınıfı sürücü belgesi olan,

İSTASYON AMİRİ ALIMI ŞARTLARI (DİYARBAKIR- SİLVAN)

Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri veya Teknik Eğitim Fakülteleri'nin Makine, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun,

Tercihen Tüvtürk istasyonlarında çalışmış veya Otomotiv sektöründe tecrübeli idarecilik veya yöneticilik deneyimine sahip, Personel yönetiminde deneyimli, Kalite sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi, Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, “B” sınıfı sürücü belgesi olan, MS Office uygulamalarını kullanabilen adaylar başvurabilir.

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