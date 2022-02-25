Türkiye Kömür İşletmeleri personel alımları başladı mı?

İşletme tarafından sınavla sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıldı. Lisans mezunları için açılan kadrolara yaş sınırı getirildi. Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. İki aşamalı sınav olacak olup yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. İki sınavın ortalaması alınacaktır.

KPSS Şartı Var Mı?

Sınava girebilmek için adayların KPSS Puanlarıyla başvuru yapmaları gerekiyor. ) ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 veya 1-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 17, KPSS 22, KPSS 47, KPSS 48 puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 100 kişi arasında yer almak gerekiyor.

Başvuru tarihleri ve şekli

Sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yazılı Sınav Ne Zaman

Yazılı sınavlar, 26 – 27.03.2022 günlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir.

Sözlü Sınav

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte Kurum tarafından ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girebilecektir.

5 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Şartları

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)

e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

g) ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 veya 1-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 17, KPSS 22, KPSS 47, KPSS 48 puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 100 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 100. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

Kaynak:Kamu Bülteni