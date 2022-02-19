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TSK Muvazzaf Subay alımı başvuruları başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları devam ediyor. TSK Muvazzaf subay alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..

Kamu Alımları 19.02.2022, 09:32
TSK Muvazzaf Subay alımı başvuruları başladı mı?

Milli Savunma Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuru ile Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 yılı Subay Alımı yapılacak. 2022 yılı için yayımlanan Askeri personel alımı ilanına göre Hukuk Sınıfı Subay Alımı yapılacak. Son Başvuru tarihi 20 Mart 2022 saat 23.59.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacaktır.

Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır

(1)Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında;

2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay/yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(2) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında 2.a.maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

Kadro dağılımı aşağıdaki gibidir

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

h) Başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarih doğumlular),

Kaynak: Kamu Bülteni

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