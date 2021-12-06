Tarsus Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Personel alımları başladı hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak? Kurumların personel alımları ilanına nereden nasıl bakılabilir? Merkezi atama alımları ne zaman başlayacak?

Kamu Alımları 06.12.2021, 14:42
Tarsus Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Personel alımları başladı hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak? Kurumların personel alımları ilanına nereden nasıl bakılabilir? Merkezi atama alımları ne zaman başlayacak?

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi )
mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmaları
gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 65 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl
geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
4- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlgililerin, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus /MERSİN adresine posta yolluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru
günü mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilir.

kaynak:kamu alımları

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