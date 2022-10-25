MSB PERTEM Subay alımı yapacak! 2022

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (PERTEM) kadın erkek subay ilanı yayınlandı. MSBB subay alımı 2022 başvuru şartları ve detayları da ortaya çıktı. PERTEM son dakika duyuru ile 2022 yılı içerisindeki bir başka subay alımını daha gerçekleştireceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı PERTEM aracılığıyla kadın erkek karışık subay alımı gerçekleştireceğini duyurdu

MSB PERTEM kadın erkek subay almı için başvuru ekranı açıldı. Binlerce subay adayının bir süredir beklediği duyuru nihayet geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılacak kadın erkek subay alımı başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte 2022 MSB kadın erkek subay alımı başvuru şartları...

MSB PERTEM SUBAY ALIMI 2022

Milli Savunma Bakanlığı'nca bugün yayınlanan kılavuzda subay alımına ilişkin şartlara ve merak edilen detaylara yer verildi. PERTEM tarafından yürütülecek alımlarda bir hayli fazla şart bulunuyor. İşte 2022 MSB kadın erkek subay alımı...

(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar

(01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları program

3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2021 veya 2022 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) İngilizce ve Almanca Öğretmenlikleri kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2021-2022) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 75 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) Mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak ingilizce yabancı dil sınavından en az 60 olanlar, (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) mühendis ve öğretmen kontenjanlarına [(Eğitim Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (YÜKSEK LİSANS) ve İlahiyat sınıfı öğretmenler hariç] müracaat edecek adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar başvurabilecektir.(Mezun oldukları lisans dallarından yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması şartı aranmayacaktır.) (Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir),

(9) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/E-YDS) (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)

Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.] en az 50 puanı olanlardan KPSS P3 puanı yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen çağrı listesine dahil edilecek, yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu olmayan ve en yüksek KPSS P3 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.

(10) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(11) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(12) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(13) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

TGRT HABER