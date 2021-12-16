Milli Saraylar İdare Başkanlığı personel alımları ne zaman?

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Kamuda çalışmak isteyenler alımları ve başvuru koşullarını takip ediyorlar. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor. Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Kamu Alımları 16.12.2021, 13:23
Milli Saraylar İdare Başkanlığı personel alımları ne zaman?

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Kamuda çalışmak isteyenler alımları ve başvuru koşullarını takip ediyorlar. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor. Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 657-4/B

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında
çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru
özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından
yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
2.11. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları
için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
2.12. Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personeli
(El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

3.1. Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde
saat:23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak
gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen
adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya
mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir. 
3.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
3.9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
3.10. Adaylar; deneyime ilişkin istenilen belgelerini de pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
3.11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Silahlı Güvenlik Kimlik
Kartı veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına veya bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunduğunda ilişkin resmi belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden
yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı olmayan
adaylardan sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını
ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların
atamaları iptal edilecektir.
3.12. Çözümleyici pozisyonuna başvuran adayların, C-SHARP (ASP.NET, MVC), MS-SQL,
JAVA programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini ilişkin belgelerini başvuru esnasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

kaynak:kamupersonelalımları

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