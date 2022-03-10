Kırıkkale Bahşılı Belediyesi personel alımı ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kırıkkale İli Bahşılı Belediyesi de personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru şartları ve detaylar..

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama

Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama

yoluyla memur alınacaktır.

1 Memur G.İ.H 11 3

* Herhangi bir Ortaöğretim

kurumundan (Lise ve dengi

okul) mezun olmak

* En az B sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak.

Kadın/

Erkek

P94

En az

60 puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması

gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak

kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) İlan edilen kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

hükümlerince verilen, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

nedenlerle çıkarılmış olmamak

Kaynak:İşkur