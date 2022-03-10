Kırıkkale Bahşılı Belediyesi personel alımı ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kırıkkale İli Bahşılı Belediyesi de personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru şartları ve detaylar..

Kamu Alımları 10.03.2022, 15:39 10.03.2022, 15:48
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi personel alımı ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kırıkkale İli Bahşılı Belediyesi de personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru şartları ve detaylar..

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.

1 Memur G.İ.H 11 3
* Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (Lise ve dengi
okul) mezun olmak
* En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek
P94
En az
60 puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) İlan edilen kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümlerince verilen, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak

Kaynak:İşkur

Yorumlar (0)
3
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17