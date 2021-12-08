Kamu personel alımları başladı mı hangi kurumlar personel alımları ilanı yayınladı hangi kurumlar personel alımı başvuru şartlarını yayınladı başvuru şartları nelerdir? Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı

Bekçi alımı başvuruları ne zaman, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvuru işlemlerine başlayacak adaylar yazılı sözlü sınav ve fiziki parkur etaplarına katılım sağlayacaklar. 10 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunda başvuru şartları ve tarihleri ilan edilecek. Ancak 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.