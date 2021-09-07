İŞKUR 2 Farklı Belediye'ye Kamu Personeli Alımı yapacak! Yaş Sınırı 60!

İşkur iki farklı belediye'ye 60 yaş sınırı olmak şartı ile personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular işkur üzerinden yapılacak. İlana başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Nereden ve nasıl başvuru yapılabilir? Hangi illerde alım olacak?

Kamuya personeli alımı kapsamında belediyeler ve kamu kurumları İŞKUR resmi sayfası üzerinden personel alımları yapmaya devam ediyor. Son yayınlanan ilanda 2 farklı belediye kurumuna toplamda 7 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

Çilimli Belediyesi İlanı

Yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde hizmet etmek üzere 6 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 6 kişinin Su Hazırlama İşçisi olduğu belirtildi.

Ayvacık Belediyesi İlanı

Bünyesinde hizmet etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 1 kişinin Kamyon Şoförü olduğu belirtildi.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular İŞKUR resmi internet adresine girdikten sonra T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak bana uygun iş ilanları kısmından başvuru yapabileceklerdir. Başvurular alo 170 hattı üzerinden veya ilin bulunduğu il şubeliklerine yapıla bilecektir.

Başvuru Şartları

Çilimli Belediyesi

Askerliğini fiilen yapmış veya muaf, erkek ve bayanlar için en az 18 yaşında olma ve en fazla yaş şartı olarak en fazla 60 yaş şartı aranmaktadır.

En az okuryazar olma en fazla lise ve dengi okullardan mezun olma şartları aranmaktadır.

Ayvacık Belediyesi

Başvuru yapacak bireyin erkek olması en az 18 yaşında olması şartları aranmaktadır.

Belirtilen ilanlarda ikamet şartı aranmaktadır.

Kaynak:kamupersonelialim.com