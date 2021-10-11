Güvenlik Görevlisi Alımları Başladı Mı?
Güvenlik görevlisi olmak isteyenlere müjde kadın erkek başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Kamu kurumlarının İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarına göre İBB İstgüven de personel alımına çıktı. Kamu personeli alım ilanında KPSS şartsız kadın erkek özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıklayan kurum, ilan görselinde bütün detayları da açıkladı.
Güvenlik görevlisi olmak isteyenlere müjde kadın erkek başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Kamu kurumlarının İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarına göre İBB İstgüven de personel alımına çıktı. Kamu personeli alım ilanında KPSS şartsız kadın erkek özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıklayan kurum, ilan görselinde bütün detayları da açıkladı.
BAŞVURU ŞARTLARI
5188 sayılı kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak,
En az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
Başvurular 8-14 Ekim arası İBB’nin kariyer sitesindeki Genel Başvuru butonu üzerinden yalnızca özgeçmişlerin gönderilmesi yoluyla yapılacak.
Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından yapılacak mülakat sonrası işe alım süreci bitecek.
kaynak:kamupersoneli.net
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