Elazığ Belediyesi en az ilkokul mezunu 10 Kamu Şoför Alımı Yapacak!

İş ilanları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu da iş arayan birçok işsizin yüzünü güldürmeye yetiyor. İŞKUR üzerinden iş ilanları yapılmaya devam ederken Elazığ belediyesinden 10 şoför alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılabilir?

Şoför alımı yapılacak olan Elazığ belediyesi İŞKUR’da yayınladığı ilana başvuracak adaylardan istediği bazı şartlar var peki bu şartlar neler?

Adaylarda aranan kriterler ve şartlar neler:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkekler için askerlik ilişiği bulunmamak,

Görevlerine devamlı yapmasına engel bir durumu bulunmaması,

Tam zamanlı ya da vardiyalı çalışabilmek,

Başvuran adayların başvurdukları il ve ilçede ikamet ediyor olması

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirtilen tarihlerde bizzat başvuru yapmaları lazım.

Başvuru tarihi:08.09.2021 saat 09:00 ile 10.09.2021 saat 17:00’a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina insan kaynakları departmanına şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.