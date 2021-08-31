EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Gözler EGM'den yapılacak açıklamaya yöneldi. Adayların girmiş oldukları ön başvuru sınav ve fiziki parkur sonucunda sözlü mülakata hak kazanan adayların heyecanla sonucunu beklediği sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sınav sonucu açıklanma tarihi ne zaman belli olacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek olan adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfası üzerinden ilan edilecek. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken sonuçların eylülün ilk haftası açıklanması bekleniyor.

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.



Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.