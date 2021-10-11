Diyanet Personel Alımları Başladı Mı? Diyanet Personel Alımları Başvuru Şartları Neler? Diyanet Personel Alımı Nereden Yapılır?

Diyanet personel alımları yapacağını duyurdu şimdi gözler personel alımı şartlarında kimler başvurabilir? Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından adaylar seçilecek başvuru son gün na zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Diyanet İşleri 30 Kamu Personel Alımı (Öğretmen Alımı 11 Ekim Son)



Diyanet İşleri Başkanlığı kamu personel alımları içerisinde 30 kişi alımında taşra teşkilatında çalışacak ve devlet memurları kanununa göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından adaylar seçilecekler. Alınacak personeller kurum bünyesinde Öğretmen kadrosu ile çalışacaklar.

Diyanet Öğretmen Alımı Sayıları

Başkanlık tarafından açıklanan öğretmen sayıları branşlara göre şöyle yayınlandı;

Kur’an-ı Kerim Öğretmeni olarak 15 kişi,

Dini Musiki Öğretmeni olarak 15 kişi alımı yapılacak alınacak personeller Dini Yüksek İhtisas eğitim merkezlerinde çalıştırılacaklar.

Diyanet Dini Yüksek İhtisas Personeli Alımı Başvuruları

Diyanet Yüksek ihtisas eğitim merkezlerine alınacak öğretmen adaylarının başvuru yapabilmeleri için;

Kur’an-ı Kerim öğretmenliği için adayların başkanlık tarafından düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olması ya da bu konulardaki bilgisinin başkanlık tarafından tespit edilmiş olması

Dini Musiki Öğretmen adaylarının diyanetin düzenlediği dini musiki kursunu tamamlamış olması,

Adayların üniversiteler bünyesinde ya da belediyeler bünyesinde dört yıllık eğitim veren konservatuvar bitirmiş olması,

Adayların Türk musikisi alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış olması şartları aranmaktadır.

Alınacak personellerin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde halen memur olarak çalışıyor olması,

Adayların en az dört yıllık dini üniversite mezunu olması gerekmektedir.

Diyanet Öğretmen Personel Alımı Başvuruları Başladı

Diyanet öğretmen personel alımı başvuruları başlamış olup 11 Ekim 2021 tarihine kadar DİBBYS programı “dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi üzerinden yapılacak.

kaynak:kamualımları