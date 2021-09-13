Diyanet işleri bakanlığı 47 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet İşleri yapacağı alımda 47 hizmetli alımı yapacak. Yapacağı alımlarda 2020 yılına ait KPSS puanı esasa alınarak kadro sayısının 3 katı aday çağırılarak sözlü sınav başarısına göre alım yapılacak.

Diyanet İşleri duyurdu! 30 kadroya açıktan atama yapılacak! Kimler Başvuru Yapabilir? Nereden Başvuru Yapılır?

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak;

Şartları aranıyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Diyanet işlerinin personel alımı başvuruları “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru tarihi ne zaman?

Diyanet işlerinin personel alımı başvuru tarihi 13.09.2021 de başlayıp, 24.09.2021 saat 23:59:59 da sona erecektir.

Diyanet işleri bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada 7 farklı pozisyonda 30 personel alacağını duyurmuştu peki bunlar hangileri;

Kameraman, prodüktör, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı alınacaktır.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Personel alımı başvurusu yapacak adayların 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapmaları lazım.

Başvuru şartları nelerdir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

Detaylar: https://kamupersonelialim.com/d/file/diyanet-30-kameraman-spiker-alimi.pdf den ulaşabilirsiniz.