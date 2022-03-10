Bartın Kurucaşile Belediyesi personel alımları ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Bartın İli Kurucaşile Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Bartın İli Kurucaşile Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Kurucaşile Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,

sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak

kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

1

Zabıta

Memuru

GİH 11 1

Lisans düzeyinde eğitim

veren programların herhangi

birinden mezun olmak, en az

B sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak.

Erkek /

Kadın

KPSSP3 75

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Kurucaşile Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)

alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını

almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru

kadrosuna başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla

olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo

tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

İşkur