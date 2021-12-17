Ankara Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Personel olmak isteyenler kurumların personel ilanlarını, başvuru koşullarını takip ediyorlar. Ankara Üniversitesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Ankara Üniversitesi personel alımı şartları nelerdir? Başvuru hangi tarihler arasında yapılacaktır?

Kamu Alımları 17.12.2021, 09:52 17.12.2021, 10:01
Ankara Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Personel olmak isteyenler kurumların personel ilanlarını, başvuru koşullarını takip ediyorlar. Ankara Üniversitesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Ankara Üniversitesi personel alımı şartları nelerdir? Başvuru hangi tarihler arasında yapılacaktır?

Ankara Üniversitesi'ne 335 sözleşmeli personel alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 büro personeli, 59 temizlik, 70 hasta bakımı, 4 diyetisyen, 2 psikolog, 25 hemşire, 6 röntgen teknisyeni, 30 sağlık teknikeri, 7 tekniker ve 45 teknisyen olmak üzere toplam 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Adayların, 1 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olması, ilanda belirtilen nitelikleri taşıması, üniversiteye ait kampüsler ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat nöbet/vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunacakların 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının "https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru" internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

SADECE TEK VAŞVURU KABUL EDİLECEK

Ortaöğretim kurumundan mezun adaylar, çevrim içi olarak mezuniyet belgesini ekleyecek. Başvuru belgeleri eksik adayların müracaatlarına ilişkin işlem yapılmayacak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

ASİL VE YEDEK LİSTESİ

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi "https://personeldb.ankara.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

kaynak:ensonhaberler

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